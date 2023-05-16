Телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как познакомился со своей возлюбленной Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет.
В истории пары все довольно просто. Остапчук написал Полтавской в Instagram и они сразу встретились.
— На второй встрече съехались — потом уже познакомились, — поделился Владимир, оставив смеющееся эмодзи.
Также он рассказал, какие черты характера ему больше всего нравятся в Екатерине. Говорит, она искренняя, ответственная, преданная, семейная.
— Тактильность — если бы могла, то обнималась бы 24 на 7. Какая-то такая легкость в отношении к проблемам, умение поддержать. Спокойствие — иногда говорю, что она волнорез моих эмоций. Еще хотел бы себе такое чувство юмора, как у Кати, — поделился Остапчук.
Продолжительное время влюбленные скрывали друг друга, однако позже рассекретили отношения.
Кроме того, они даже спровоцировали слухи о женитьбе, обнародовав фото из документ-сервиса Готово, где можно оформить брак за сутки.