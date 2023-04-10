Телеведущий Владимир Остапчук познакомил свою 22-летнюю возлюбленную с родителями и показал дом, который купил с бывшей женой. Подробностями семейного вечера ведущий поделился в Instagram.

Для знакомства с Катей Полтавской, новой возлюбленной Остапчука, родители ведущего приехали из Умани. Также семья поехала на кладбище, чтобы убрать на могилах родственников, где они также обсудили последние новости касаемо общих знакомых.

Близкие и девушка Владимира также побывали в двухэтажном доме — он расположен в 15 минутах от Киева в коттеджном городке Золоче прованс. Эту недвижимость шоумен купил вместе со своей бывшей женой Кристиной Горняк.

Сейчас смотрят

— Мама сказала не позорить ее в интернете, — подписал общий снимок ведущий на фоне дома.

Сама Екатерина также прокомментировала знакомство с родителями Остапчука. Она заявила, что очень переживала и готовилась к этому событию больше, чем к экзаменам — убирала и готовила еду. Полтавская угощала гостей борщем.

Впервые о новой возлюбленной Остапчука стало известно в декабре прошлого года — тогда об этом заявила травести-дива Монро. При этом шоумен еще не был официально разведен с Кристиной Горняк, а пара никак не комментировала проблемы в семье.