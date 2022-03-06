Он был рожден для этого: Шон Пенн о встрече с Зеленским

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн поделился впечатлениями от встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В эфире CNN Шон Пенн признался, что виделся с Зеленским за день, а также в день вторжения российских военных на территорию Украины.

Я не знаю, знал ли он, что он был рожден для этого, но было понятно, что я был свидетелем рождения чего-то нового, нового для современного мира. Смелость, достоинство и… любовь, исходившие от человека. И то, как он объединил страну, — заявил режиссер.

Встреча с президентом Украины была необычным моментом, и Шон Пенн “был бесконечно поражен и тронут”. Также режиссер выразил свою обеспокоенность судьбой Зеленского и всей Украины.

Он призвал Америку сделать все для того, чтобы защитить Украину.

Напомним, осенью 2021 года Шон Пенн впервые приехал в Украину для съемок будущего документального фильма. Тогда режиссер побывал на Донбассе и встретился с нашими военными.

В первые дни полномасштабной войны Шон Пенн был в Киеве, он посетил Офис президента и брифинги. Обладатель двух Оскаров активно поддерживает Украину и стремится рассказать всему миру правду о российском вторжении.