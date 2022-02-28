Вакарчук — россиянам: Путин убивает ваших детей, у вас последний шанс их спасти

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук записал обращение к россиянам. В двухминутном видео музыкант призвал граждан выйти на улицы и требовать прекращения войны.

Вакарчук напомнил, что уже пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, а города находятся под ударами баллистических ракет. Дети рождаются в бомбоубежищах и гибнут из-за российских обстрелов.

— Это военное преступление, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны! Имя преступника известно всей планете. И остановить его можете вы. Да! Именно вы! Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно — всем выйти на улицы и требовать от выбранной вами же власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины. Но этот страх ничтожен в сравнении с тем, в какую бездну ведет всех вас обезумевший диктатор Путин.

Музыкант также обратился к российским матерям и призвал их уберечь своих детей от смерти.

— Прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей! И тех, кого отправляет пушечным мясом на войну, и тех, у кого он почти уже забрал будущее в свободном мире. Почти.

У вас есть последний шанс спасти своих детей — говорите с ними! Пусть отказываются ехать воевать в Украину! Не становитесь молчаливыми соучастниками убийств ваших детей кремлевскими преступниками!

Россияне, спасите себя. Путин воюет не только с Украиной, с Европой, с цивилизацией, он воюет и с вами!

К слову, МВД запустило сайт РФ200 Ищи своих. На ресурсе публикуют фото, видео и документы пленных и мертвых российских военных. Это упрощает поиск оккупантов их родственниками и близкими.