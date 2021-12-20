В популярном музыкальном сервисе Spotify появилась официальная страница Украины. Инициаторами этой идеи стали МЗС и онлайн-медиа СЛУХ.

— Цель этого шага — продвижение позитивного имиджа страны среди иностранной аудитории, в частности, через современную украинскую музыку, — сообщается на сайте КМУ.

Известно, что страница доступна на двух языках — на украинском и английском. Пользователи Spotify имеют доступ к плейлистам — оценить подборки можно по ссылке.

В них — более 100 известных композиций от украинских исполнителей начиная от The Hardkiss и заканчивая TVORCHI. Уже в доступе шесть подборок — каждый сможет найти подходящую музыку под настроение и вкус.

Некоторые песни призваны не только поднять настроение, но и популяризировать украинскую культуру, и даже национальную кухню. К примеру, плейлист под названием “щастье” имеет в себе отсылку — он окрашен в красный цвет, что наводит ассоциации с любимым блюдом миллионов украинцев.

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В начале декабря сервис Spotify подвел итоги 2021 года и представил самые популярные треки, которые украинцы добавляли в свои плейлисты. Так, рейтинг артистов возглавил российский рэп-исполнитель Моргенштерн, а в топ самых популярных артисток в Украине попала Светлана Лобода. Однако первенство досталось певицам Алене Швец, Билли Айлиш и Dua Lipa.