Музыкальная платформа Spotify подвела итоги 2021 года и представила самые популярные треки, которые украинцы добавляли в свои плейлисты.

Рейтинг артистов возглавил российский рэп-исполнитель Моргенштерн. Также в тройку лидеров попали Скриптонит и Kizaru. Украинских певцов в списке не оказалось.

В рейтинг самых популярных артисток в Украине попала Светлана Лобода. Однако первенство досталось певицам Алене Швец, Билли Айлиш и Dua Lipa.

По версии Spotify, лучшими треками 2021 среди украинских слушателей стали:

Masked Wolf — Astronaout в океане Maneskin — I wanna be your slave Kizaru — Дежавю Maneskin — Zittie e buoni Morgenshtern — Cristal & Моёт

Что касается пятерки самых популярных исполнителей в мире, то первое место занял рэпер Bad Bunny. На втором месте – Тейлор Свифт, которая в этом году выпустила новые версии своих старых альбомов.

Bad Bunny Тейлор Свифт BTS Drake Justin Bieber

Недавно рейтинг самых популярных видео 2021 на YouTube представила компания Google.

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню Родной от Лободы. В списке также работы украинских артистов: NK и Тины Кароль, Макса Барских и Wellboy.