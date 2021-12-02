Музыкальная платформа Spotify подвела итоги 2021 года и представила самые популярные треки, которые украинцы добавляли в свои плейлисты.
Рейтинг артистов возглавил российский рэп-исполнитель Моргенштерн. Также в тройку лидеров попали Скриптонит и Kizaru. Украинских певцов в списке не оказалось.
В рейтинг самых популярных артисток в Украине попала Светлана Лобода. Однако первенство досталось певицам Алене Швец, Билли Айлиш и Dua Lipa.
По версии Spotify, лучшими треками 2021 среди украинских слушателей стали:
- Masked Wolf — Astronaout в океане
- Maneskin — I wanna be your slave
- Kizaru — Дежавю
- Maneskin — Zittie e buoni
- Morgenshtern — Cristal & Моёт
Что касается пятерки самых популярных исполнителей в мире, то первое место занял рэпер Bad Bunny. На втором месте – Тейлор Свифт, которая в этом году выпустила новые версии своих старых альбомов.
- Bad Bunny
- Тейлор Свифт
- BTS
- Drake
- Justin Bieber
Недавно рейтинг самых популярных видео 2021 на YouTube представила компания Google.
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню Родной от Лободы. В списке также работы украинских артистов: NK и Тины Кароль, Макса Барских и Wellboy.