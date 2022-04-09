Во все времена музыка поднимала боевой дух. Поэтому даже в самое сложное время украинцы не забывают о ней и поют.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — 24 февраля, наверняка, у каждого из нас появилась песня, которая ассоциируется с этим временем. У кого-то в голове могут звучать строки Ой, у лузі червона калина, а могут — Справа в тому, що в мене немає дому.

Факты ICTV составили подборку песен, которые стали популярными во время войны. Некоторые из них обрели вторую жизнь, наполнившись новым смыслом, а некоторые появились в этот сложный период.

Kalush Orchestra — Stefania

Именно с этой песней украинская группа Kalush Orchestra представит нашу страну на Евровидении 2022. Stefania стала неким гимном войны. Композиция получила широкую популярность в социальных сетях, поскольку была написана перед самой войной.

Народная песня — Ой, у лузі червона калина

Украинская народная песня получила вторую жизнь благодаря лидеру группы Бумбокс Андрею Хлывнюку. Именно он спел ее на Софийской площади в первые дни после полномасштабного российского вторжения.

Сейчас эту композицию знает каждый украинец. Более того, ее перезаписывают в разных интерпретациях. Не оставила она равнодушным и легендарную группу Pink Floyd.

Макс Барских — Буде весна

Эту композицию Барских написал во время российско-украинской войны. Песню сопровождают кадры разрушительных последствий.

Один в каноэ — У мене немає дому

Песня У мене немає дому была написана в 2016 году. Ее содержание описывает состояние украинцев, которые были вынуждены оставить свои дома.

Probass, Hardi — Доброго вечора, ми из України

Слова Доброго вечора, ми из України сейчас говорит каждый граждан нашей страны. Эта песня была записана за пять месяцев до войны, но сейчас она особо актуальна.

Jockii Druce — Шо ви браття

Песня Шо ви браття была выпущена практически сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она быстро обрела популярность и разлетелась по интернету.

Океан Эльзы — Обійми та Не твоя війна

Композиция Обійми была написала в 2013 году. Сейчас ее слова — Коли настане день, закінчиться війна — имеют особый смысл для каждого украинца. Она всиляет надежду на то, что все будет хорошо.

Песня Не твоя війна увидела свет в 2015 году. Она рассказывает о том, что на протяжении многих веков нашему народу навязывали чужие мнения.

Тарас Боровок — Байрактар

Эта композиция посвящена ударному беспилотнику Байрактар ТВ2.

Христина Соловий — Українська лють

Христина Соловий перепела известную итальянскую песню — Bella Ciao и посвятила ее нашим героям, ВСУ и всем, кто сейчас борется за родную землю. Композиция теперь называется Українська лють.

Изменил известную песню Солдат на фоне войны в Украине и Сергей Бабкин. Теперь композиция имеет другое название — Я солдат — Русский военный корабль, иди на**й. Практически все слова пришлось изменить — теперь это не антивоенный хит, а неофициальный гимн украинских солдат, способный поднять дух наших защитников еще сильнее.