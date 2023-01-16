Бывший солист группы Sex Pistols и фронтмен коллектива Public Image Ltd Джон Лайдон соревнуется за право представлять Ирландию на Евровидении 2023. Он хочет выступить на конкурсе с песней Hawaii, которая является любовным посланием его жене Норе Форстер, борющейся с болезней Альцгеймера.

— Я делаю это для того, чтобы показать, что такое болезнь Альцгеймера. Выдвигая ее на первый план это, мы надеемся, что приблизимся к излечению, — отметил 66-летний Лайдон.

Он признался, что во время написания песни, старался быть осторожнее с формулировками, поскольку они основаны на том, какова их жизнь в данный момент.

Название композиции Hawaii отсылает к любимому отпуску певца с женой в 1980-х. Лайдон рассказал, что играл эту песню Форстер дома, показывал ей слова на iPad и вовлекал в свои репетиции.

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— Я хожу по дому с гетто-бластером и пылесосом, толкая ее в инвалидном кресле. Это фантастически весело, но это единственный способ, которым я могу выучить эту песню, — поделился он.

Отметим, 80-летней Норе диагностировали болезнь Альцгеймера в 2018 году. С тех пор он стал ее опекуном.