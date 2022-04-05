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Там настоящий ад: родным Андрея Беднякова удалось эвакуироваться из Мариуполя

5 апреля 2022, 08:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Там настоящий ад: родным Андрея Беднякова удалось эвакуироваться из Мариуполя

Украинский телеведущий Андрей Бедняков сообщил, что его близким удалось эвакуироваться из Мариуполя.

В Instagram-stories он лаконично написал — Выехали и добавил эмодзи в виде красного сердца.

Позже Андрей вновь вышел на связь и сообщил, что ему удалось пообщаться с другом из Мариуполя.

— Он выбрался с семьей и грудным ребенком из Мариуполя. Там настоящий ад. От историй волосы дыбом! “Асвабадители” нет вам прощения никогда, — написал Бедняков.

О семье в оккупированном Мариуполе телеведущий рассказал еще 12 марта. Его мама и сестра долгое время не выходили на связь. О том, что с ними все в порядке, Андрей узнал 22 марта — через день после дня рождения.

Ранее Бедняков рассказывал о желаемом подарке на 35-летие. По словам телеведущего, в детстве он никогда не понимал, почему желают здоровья и мирного неба, однако сейчас сам об этом мечтает.

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