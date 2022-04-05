Украинский телеведущий Андрей Бедняков сообщил, что его близким удалось эвакуироваться из Мариуполя.

В Instagram-stories он лаконично написал — Выехали и добавил эмодзи в виде красного сердца.

Позже Андрей вновь вышел на связь и сообщил, что ему удалось пообщаться с другом из Мариуполя.

— Он выбрался с семьей и грудным ребенком из Мариуполя. Там настоящий ад. От историй волосы дыбом! “Асвабадители” нет вам прощения никогда, — написал Бедняков.

О семье в оккупированном Мариуполе телеведущий рассказал еще 12 марта. Его мама и сестра долгое время не выходили на связь. О том, что с ними все в порядке, Андрей узнал 22 марта — через день после дня рождения.

Ранее Бедняков рассказывал о желаемом подарке на 35-летие. По словам телеведущего, в детстве он никогда не понимал, почему желают здоровья и мирного неба, однако сейчас сам об этом мечтает.