Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков сегодня, 21 марта, празднует юбилей — 35 лет. Он рассказал, какой бы подарок хотел получить в военное время.

В Instagram Андрей поделился, что в детстве никогда не понимал, почему желают здоровья.

— Мол, ну что это такое… Здоровье. Ну пожелайте там хорошего настроения, денег побольше, счастья на худой конец. Здоровья. Так же я не понимал, почему родители на дне рождении бабушки, помимо этого вездесущего здоровья, всегда желали ей мирного неба над головой, — написал Бедняков.

Он рассказал, что его бабушка прошла Вторую мировую войну, поэтому видела весь тот ужас своими глазами.

— Как жаль, что о здоровье и мирном небе ты начинаешь понимать тогда, когда уже поздновато. Когда процесс уже запущен. А некоторые и до сих пор не понимают. Для них главное захватить и уничтожить, — отметил актер.

Андрей подчеркнул, что в этот свой день рождения желает мирного неба Украине, а украинцам — здоровья.

К своему рассказу Бедняков прикрепил фото — рисунок дочери.

— Мое самое заветное желание сегодня — чтобы дети продолжили рисовать! Для себя. Для родителей. Для всех. Дети должны ценить фразу мирное небо, а не “можем повторить”. Дети должны жить, — подчеркнул Андрей.

На случай, если кто-то захочет сделать телеведущему подарок на день рождения, он указал ребят, которые помогают и собирают деньги в это тяжелое время.

Фото: Андрей Бедняков