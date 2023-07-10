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Квиткова рассказала, что подарил ей Никита Добрынин на день рождения

10 июля 2023, 12:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Квіткова

Блогер Даша Квиткова рассказала, поздравил ли ее бывший муж с днем рождения. 9 июля звезда отмечала свое 25-летие, и о подарках Даша рассказала своим фанатам.

Так, блогера спросили, дарил ли ей Никита Добрынин подарок — по документам они расстались месяц назад. Квиткова заявила, что ей задали об этом 20 вопросов, поэтому пришло время рассказать.

Квіткова

— Никита с утра подарил цветы, когда забирал Льва к себе, — призналась Даша.

Напомним, что Квиткова и Добрынин официально расстались в июне по причине морального перенасыщения друг-другом. К тому же, у девушки попросту не хватало времени на всех, в том числе и на мужа. Блогер заявила, что отношения у них сохраняются нейтральные — это касается и родительства. 

Сейчас у звезды очень насыщенная жизнь и без отношений — фанаты постоянно обсуждают различные слухи, среди которых и отношения с известными мужчинами и измены во время брака. Даша заявила, что не встречается с Лаченом и продюсером Таллером — эти предположения высосаны из пальца. Измен во время отношений с Добрыниным также не было с ее стороны.

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