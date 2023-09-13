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После проверки фактов: из конкурса Мисс Украина 2023 исключили трех участниц

13 сентября 2023, 16:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
корона Міс Україна

Организаторы Мисс Украина 2023 исключили трех участниц из конкурса после скандала. Такое решение было принято по результатам исследований, проведенных специальной этической группой.

Соответствующее заявление появилось в Instagram Мисс Украина, в котором говорится о том, что неэтичные факты о некоторых участниц конкурса подтвердились.

О ком именно идет речь — неизвестно. Однако из соцсети конкурса пропали анкеты некоторых участниц, а именно Елизаветы Гончар, Ольги Козленко, Виктории Макаровой, Полины Сурай и Екатерины Чувашовой. К слову, Елизавета и Виктория сами отказались от участия.

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— Комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение только тщательно проверив предоставленные факты, — говорится в заявлении.

Кроме того, голосование за участниц закрыли, объяснив это тем, что в течение недельного голосования украинцев отмечены четкие лидеры, которые держали свои позиции.

На днях будут обнародованы результаты, а именно имена главных победительниц Мисс Украина 2023, Мисс Земля 2023 и Мисс Интернешнл 2023.

Напомним, ранее комитет Мисс Украина создал этическую группу проверки, цель которой было провести дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов.

Дело в том, что блогер Андрей Лузан заявил о связи некоторых девушек с РФ. Он говорил об уроженке Хмельницкой области Оксане Магере и Екатерине Чувашовой из Днепропетровской области. К слову, первая из них до сих пор есть среди участниц.

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Фото: Мисс Украина

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