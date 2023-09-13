Организаторы Мисс Украина 2023 исключили трех участниц из конкурса после скандала. Такое решение было принято по результатам исследований, проведенных специальной этической группой.

Соответствующее заявление появилось в Instagram Мисс Украина, в котором говорится о том, что неэтичные факты о некоторых участниц конкурса подтвердились.

О ком именно идет речь — неизвестно. Однако из соцсети конкурса пропали анкеты некоторых участниц, а именно Елизаветы Гончар, Ольги Козленко, Виктории Макаровой, Полины Сурай и Екатерины Чувашовой. К слову, Елизавета и Виктория сами отказались от участия.

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— Комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение только тщательно проверив предоставленные факты, — говорится в заявлении.

Кроме того, голосование за участниц закрыли, объяснив это тем, что в течение недельного голосования украинцев отмечены четкие лидеры, которые держали свои позиции.

На днях будут обнародованы результаты, а именно имена главных победительниц Мисс Украина 2023, Мисс Земля 2023 и Мисс Интернешнл 2023.

Напомним, ранее комитет Мисс Украина создал этическую группу проверки, цель которой было провести дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов.

Дело в том, что блогер Андрей Лузан заявил о связи некоторых девушек с РФ. Он говорил об уроженке Хмельницкой области Оксане Магере и Екатерине Чувашовой из Днепропетровской области. К слову, первая из них до сих пор есть среди участниц.

Фото: Мисс Украина