Уже сутки не утихает сканадал вокруг конкурса красоты Мисс Украина 2023 года. Все из-за биографии некоторых участниц. Напомним, 8 сентября оргкомитет конкурса представил список претенденток на титул. Вечером 11 сентября Андрей Лузан опубликовал в своем Instagram пост с призывом бойкотировать шоу и сообщил о связях с Россией нескольких конкурсанток. В частности, он указал, что в соцсетях участницы из Хмельницкой области Оксаны Магеры нет ни слова о поддержке Украины, зато есть ее фото из Москвы, где она раньше жила.

В настоящее время, утверждает Лузан, конкурсантка живет в ОАЭ, продолжает ходить в ресторан, принадлежащий доверенному лицу Путина в Дубаях, встречается с российским бизнесменом и имеет подружек-россиянок, готовых поддержать ее как участницу отбора.

Есть в посте и претензии к участнице Екатерине Чувашовой из Днепропетровской области. Андрей Лузан заявляет, что отец конкурсантки работал на ФСБ РФ и был задержан СБУ за слив информации о позициях наших военных.

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В обсуждение темы активно включились звезды украинского шоубиза, поддержавшие пост Лузана лайками и комментариями. В частности, Alyona Alyona поблагодарила блогера за расследование, Даша Астафьева удивилась, почему этого больше никто не сделал, а Леся Никитюк заметила, что теперь ей стало понятно, почему ее никогда не звали на такие конкурсы.

Связи с РФ и замалчивание войны: вокруг конкурса Мисс Украина 2023 разгорелся скандал / 2 изображения

На официальной странице конкурса подписчики также активно оставляют комментарии. В первую очередь их удивляет, почему большинство участниц, претендующих на титул Мисс Украина, в Украине уже давно не живут и ничего о ней не упоминают, кроме как в собственных визитках к конкурсу. Не нравится комментаторам и то, что донат в поддержку ВСУ или пострадавших от войны в биографиях претенденток вынесен в отдельные благотворительные проекты.

Так Австрия — это разве не под Белой Церковью? Тю…

Живет, работает и платит налоги за границей уже много лет.

Донатят все – какой это повод для хвастовства?

Сегодня хочется видеть на Мисс Украина девушку из ВСУ, девушку-медика, волонтерку, но, к сожалению, у них на подобные конкурсы времени нет.

В комментарии под последним постом Андрея Лузана о конкурсе пришла Оксана Магера, которую он обвинил в связи с Москвой и российским олигархом. Однако, к ее попытке подколоть блогера в ответ подписчики отнеслись саркастически.

После скандала в сети комитет конкурса Мисс Украина решил дополнительно проверить участниц и даже создал для этого этическую группу. Организаторы не исключили, что некоторых участниц конкурса красоты могут исключить.