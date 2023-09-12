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Связи с РФ и замалчивание войны: вокруг конкурса Мисс Украина 2023 разгорелся скандал

12 сентября 2023, 14:48
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
бойкот міс Україна

Уже сутки не утихает сканадал вокруг конкурса красоты Мисс Украина 2023 года. Все из-за биографии некоторых участниц. Напомним, 8 сентября оргкомитет конкурса представил список претенденток на титул. Вечером 11 сентября Андрей Лузан опубликовал в своем Instagram пост с призывом бойкотировать шоу и сообщил о связях с Россией нескольких конкурсанток. В частности, он указал, что в соцсетях участницы из Хмельницкой области Оксаны Магеры нет ни слова о поддержке Украины, зато есть ее фото из Москвы, где она раньше жила.

В настоящее время, утверждает Лузан, конкурсантка живет в ОАЭ, продолжает ходить в ресторан, принадлежащий доверенному лицу Путина в Дубаях, встречается с российским бизнесменом и имеет подружек-россиянок, готовых поддержать ее как участницу отбора.

Есть в посте и претензии к участнице Екатерине Чувашовой из Днепропетровской области. Андрей Лузан заявляет, что отец конкурсантки работал на ФСБ РФ и был задержан СБУ за слив информации о позициях наших военных.

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В обсуждение темы активно включились звезды украинского шоубиза, поддержавшие пост Лузана лайками и комментариями. В частности, Alyona Alyona поблагодарила блогера за расследование, Даша Астафьева удивилась, почему этого больше никто не сделал, а Леся Никитюк заметила, что теперь ей стало понятно, почему ее никогда не звали на такие конкурсы.

коменти бойкот Міс Україна
коменти бойкот Міс Україна
коменти бойкот Міс Україна
коменти бойкот Міс Україна
Связи с РФ и замалчивание войны: вокруг конкурса Мисс Украина 2023 разгорелся скандал / 2 изображения

На официальной странице конкурса подписчики также активно оставляют комментарии. В первую очередь их удивляет, почему большинство участниц, претендующих на титул Мисс Украина, в Украине уже давно не живут и ничего о ней не упоминают, кроме как в собственных визитках к конкурсу. Не нравится комментаторам и то, что донат в поддержку ВСУ или пострадавших от войны в биографиях претенденток вынесен в отдельные благотворительные проекты.

  • Так Австрия — это разве не под Белой Церковью? Тю…
  • Живет, работает и платит налоги за границей уже много лет.
  • Донатят все – какой это повод для хвастовства?
  • Сегодня хочется видеть на Мисс Украина девушку из ВСУ, девушку-медика, волонтерку, но, к сожалению, у них на подобные конкурсы времени нет.

В комментарии под последним постом Андрея Лузана о конкурсе пришла Оксана Магера, которую он обвинил в связи с Москвой и российским олигархом. Однако, к ее попытке подколоть блогера в ответ подписчики отнеслись саркастически.

комент Магера

Фото: Instagram Андрія Лузана

После скандала в сети комитет конкурса Мисс Украина решил дополнительно проверить участниц и даже создал для этого этическую группу. Организаторы не исключили, что некоторых участниц конкурса красоты могут исключить.

Теги
Война в Украине Мисс Украина
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