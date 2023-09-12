Комитет конкурса Мисс Украина создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов. По их результатам возможны исключения участниц из состава конкурса красоты.

Соответствующее заявление появилось в Instagram Мисс Украина, в нем отмечено, что в связи с большим запросом общественности все участницы будут проверены, поскольку стали известны новые факты о них.

— Большое количество людей уже проголосовали за участниц конкурса, а также исследовали личные страницы в соцсетях и разыскали дополнительную информацию об участницах… Комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов, — говорится в заявлении.

Дело в том, что ранее вокруг Мисс Украина 2023 разгорелся скандал. Биография некоторых участниц очень смущает неравнодушных наблюдателей конкурса.

Сейчас смотрят

Так, блогер Андрей Лузан выяснил, что у некоторых девушек есть связь с Россией. Речь идет об уроженке Хмельницкой области Оксане Магере, которая долгое время уже не живет в Украине, в своих соцсетях ничего не публиковала о войне, однако у нее есть фотка из Москвы.

Также под сомнения попала Екатерина Чувашова из Днепропетровской области. По словам блогера, отец конкурсантки работал на ФСБ РФ и сливал информации о позициях наших военных.

Возмущены такими фактами и звезды шоу-бизнеса, а потому комитет конкурса вынужден проверить всех участниц, ведь это недопустимо, чтобы девушки, имеющие связь со страной-агрессором, соревновались за корону Мисс Украина 2023.