Організатори Міс Україна 2023 виключили трьох учасниць із конкурсу після скандалу. Таке рішення ухвалили за результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою.

Відповідна заява з’явилася в Instagram Міс Україна, в якій ідеться про те, що неетичні факти щодо деяких учасниць конкурсу підтвердилися.

Про кого саме йдеться – невідомо. Однак із соцмережі конкурсу зникли анкети деяких учасниць, а саме Єлизавети Гончар, Ольги Козленко, Вікторії Макарової, Поліни Сурай та Катерини Чувашової. До слова, Єлизавета і Вікторія самі відмовилися від участі.

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– Комітет змушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми ухвалили таке рішення, лише ретельно перевіривши надані факти, – йдеться в заяві.

Крім того, голосування за учасниць закрили, пояснивши це тим, що протягом тижневого голосування українців відзначено чітких лідерів, які тримали свої позиції.

Днями будуть оприлюднені результати, а саме імена головних переможниць Міс Україна 2023, Міс Земля 2023 та Міс Інтернешнл 2023.

Нагадаємо, раніше комітет Міс Україна створив етичну групу перевірки, метою якої було провести додаткові дослідження учасниць на основі отриманих нових фактів.

Річ у тім, що блогер Андрій Лузан заявив про зв’язок деяких дівчат із РФ. Він говорив про уродженку Хмельницької області Оксану Магеру та Катерину Чувашову з Дніпропетровської області. До слова, перша з них досі є серед учасниць.

Фото: Міс Україна