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Состояние тяжелое, рядом только Пугачева: Лайма Вайкуле борется с раком в Юрмале

7 июля 2022, 15:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Состояние тяжелое, рядом только Пугачева: Лайма Вайкуле борется с раком в Юрмале

У латвийской певицы Лаймы Вайкуле резко ухудшилось состояние здоровья.

68-летняя звезда находится в тяжелом состоянии, а рядом с ней близкая подруга, российская певица Алла Пугачева. Об этом сообщают росСМИ.

— Недавно у Вайкуле случился рецидив рака. И вот появились страшные подробности. Певица находится в Юрмале в очень тяжелом состоянии. Артистка прячется ото всех. Сейчас рядом с ней находится Алла Пугачева, — сообщает инсайдер.

Официально информацию представители артистки не подтвердили, однако Алла Пугачева сейчас вместе с мужем, ведущим Максимом Галкиным и детьми находится в Юрмале (Латвия).

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Напомним, что в 1991 году у Лаймы Вайкуле диагностировали рак молочной железы. После длительного лечения болезнь отступила, однако сейчас она вновь дала о себе знать.

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Фото: Лайма Вайкуле

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