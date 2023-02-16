Американская актриса и модель Ракель Уэлч умерла утром 15 февраля после непродолжительной болезни. Ей было 82 года.

О смерти Ракель Уэлч сообщил ее менеджер.

Уэлч стала международным секс-символом в 1960-х годах. Она была широко известна по роли пещерной женщины в бикини в фильме Миллион лет до нашей эры (1966). Ракель Уэлч также получила Золотой глобус за роль в фильме Три мушкетера (1974).

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Ракель Уэлч была в тройке самых сексуальных звезд XX века по версии Playboy, а также занимала второе место среди самых сексуальных женщин всех времен по версии Men’s Health.

Ракель Уэлч — лучшие фото секс-символа 70-х

Актриса Риз Уизерспун уже отдала дань уважения Ракель Уэлч, отметив, что ей понравилось работать с ней над фильмом Блондинка в ​​законе.

— Она была элегантной, профессиональной и невероятно гламурной, — сказала она.

Актер Пол Фейг вспомнил работу с Уэлч над проектом Сабрина — маленькая ведьма. — Добрая, веселая и настоящая суперзвезда, в которую я был влюблен большую часть своего детства. Мы потеряли настоящую икону, — написал он. Не осталась в стороне и компания Disney. — Мы никогда не забудем нашу замечательную подругу Ракель Уэлч, одну из наших любимых гостей на Маппет-шоу, — говорится в сообщении.