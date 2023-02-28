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Персони

Том Сайзмор из Спасти рядового Райана впал в кому: судьбу решит семья

28 февраля 2023, 19:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Том Сайзмор
Источник: УНИАН

Актер Том Сайзмор, сыгравший в культовом фильме Спасти рядового Райана, впал в кому и может умереть. 

Состояние актера не улучшилось после аневризмы головного мозга, и никаких признаком на позитивные изменения пока нет.

Об этом заявил менеджер Тома Чарльз Лаго. Персонал больницы, где находится Сайзмор, рекомендует семье звезды план ухода из жизни с разными вариантами. Теперь близкие должны все обдумать.

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Что касается аневризмы, то она была результатом инсульта, который случился 18 февраля — тогда актер был у себя дома и потерял сознание. 

— Мы просим для семьи о конфиденциальности в это трудное время, они хотят поблагодарить за сотни полученных сообщений с молитвами и поддержкой. Это было трудное время для них, — заявил менеджер.

Актер снялся в огромном количестве культовых фильмов. За его плечами — съемки в Черном ястребе, Прирожденных убийцах, Рожденном 4 июля и многих других.

Совсем недавно умер старший брат Мадонны — Энтони Чикконе. Родственнику певицы было 66 лет. Он долгое время боролся с алкоголизмом, несколько лет был бездомным и жил под мостом в Мичигане.

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Источник
TMZ
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