Актер Том Сайзмор, сыгравший в культовом фильме Спасти рядового Райана, впал в кому и может умереть.

Состояние актера не улучшилось после аневризмы головного мозга, и никаких признаком на позитивные изменения пока нет.

Об этом заявил менеджер Тома Чарльз Лаго. Персонал больницы, где находится Сайзмор, рекомендует семье звезды план ухода из жизни с разными вариантами. Теперь близкие должны все обдумать.

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Что касается аневризмы, то она была результатом инсульта, который случился 18 февраля — тогда актер был у себя дома и потерял сознание.

— Мы просим для семьи о конфиденциальности в это трудное время, они хотят поблагодарить за сотни полученных сообщений с молитвами и поддержкой. Это было трудное время для них, — заявил менеджер.

Актер снялся в огромном количестве культовых фильмов. За его плечами — съемки в Черном ястребе, Прирожденных убийцах, Рожденном 4 июля и многих других.

Совсем недавно умер старший брат Мадонны — Энтони Чикконе. Родственнику певицы было 66 лет. Он долгое время боролся с алкоголизмом, несколько лет был бездомным и жил под мостом в Мичигане.