Российскую певицу Анну Семенович внесли в черный список Минкульта. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Семенович с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает оккупантов, в частности принимала участие в провоенных гастрольных турах.

А еще до 24 февраля 2022 года Анна выступала на временно оккупированных территориях — в Крыму и на Донбассе.

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Сейчас в черном списке Минкульта числится 210 человек — огромное количество из них это российские звезды, которые или поддерживают войну, или же выступали на оккупированных территориях.

Среди них — Безруков, Бондарчук, Газманов, Кобзон, Михалков, Моргенштерн, Охлобыстин, Панин и многие другие. Правда, Минкульт постоянно обновляет список и не только пополняет перечень, но и убирает оттуда некоторых звезд.

К примеру, в июне 2022 года российского шоумена Максима Галкина исключили из списка Минкульта. Сейчас он поддерживает Украину и критикует действия Кремля, призывая мир остановить войну. Галкин переводил средства на гуманитарную помощь тем украинцам, которые в этом нуждаются.