Російську співачку Анну Семенович внесли до чорного списку Мінкульту. Інформація про це з’явилась на сайті міністерства.

Семенович ще із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує окупантів, зокрема брала участь у провоєнних гастрольних турах.

А ще до 24 лютого 2022 року Анна виступала на тимчасово окупованих територіях – у Криму та на Донбасі.

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Зараз у чорному списку Мінкульту 210 осіб – величезна кількість із них це російські зірки, які або підтримують війну, або ж виступали на окупованих територіях.

Серед них – Безруков, Бондарчук, Газманов, Кобзон, Михалков, Моргенштерн, Охлобистін, Панін та багато інших. Щоправда, Мінкульт постійно оновлює список і не лише поповнює перелік, а й вилучає звідти деяких зірок.

Наприклад, у червні 2022 року російського шоумена Максима Галкіна виключили зі списку Мінкульту. Нині він підтримує Україну та критикує дії Кремля, закликаючи світ зупинити війну. Галкін переказував кошти на гуманітарну допомогу тим українцям, які цього потребують.