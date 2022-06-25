Минкульт объяснил, как артисты РФ могут попасть в “белый” список

В Министерстве культуры и информационной политики объяснили, как российские артисты могут попасть в “белый” список, чтобы их музыка звучала в украинском медиапространстве.

Для этого они должны:

подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащее призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины, обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины;

согласие на публикацию такой декларации;

не входить в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В министерстве отметили, чтобы попасть в “белый” список, в СБУ подается соответствующее заявление от артиста или его представителя или организатора гастролей.

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— Форма, содержание, порядок подачи и рассмотрения заявления о включении в Перечень, определяются СБУ по согласованию с МКИП. Несоответствие заявлений и/или действий лица подписанной декларации является основанием для отказа в его включении в Перечень или его исключения из Перечня, — пояснили в МКИП.

Включение в Перечень и исключение из него осуществляется на основании соответствующего решения СБУ, которое принимается по согласованию с МКИП, но не позднее двух рабочих дней, направляется в аппарат СНБО, который обнародует Перечень на своем веб-сайте и обеспечивает своевременное обновление.

В то же время, СБУ имеет право не раскрывать оснований, которые стали причиной отказа во включении лица в Перечень или исключения из него.

Напомним, что 19 июня Верховная Рада поддержала запрет на российскую музыку в медиапространстве и общественных местах.

Однако закон предусматривает исключения для российских артистов, которые поддерживают Украину и осуждают агрессию РФ. У них будет возможность распространять свое творчество на территории нашей страны.