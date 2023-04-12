Актриса Ксения Мишина рассказала о своем заработке во время полномасштабной войны и ежемесячный расходах.

По словам артистки, она никогда не задумывалась над тем, сколько тратит. Как минимум, ей нужно оплачивать съемную квартиру, поскольку в личной еще не сделан ремонт.

— Тяжело всем. У меня были проекты за границей, на которых я заработала деньги… Я никогда не задумывалась, сколько трачу, мне нужно учиться этой грамотности, — отметила Мишина.

Актриса намекнула, что оренда квартиры ей обходится в 25 тыс. грн в месяц, на бензин уходит около 20 тыс. грн, продукты 15-20 тыс. грн, комуналка и другие мелкие расходы — 10 тыс. грн. То есть, ежемесячный расход Ксении составляет 70-80 тыс. грн.

— Пока что хватает, пока что закрываю потребности. У меня есть онлайн-магазин с шампунями еще, но сейчас будет реорганизация и на это тоже нужны немаленькие деньги, — подчеркнула Мишина.

Добавляет, финансовые растраты планирует в моменте. Как будет дальше — не знает, поскольку всегда была при роботе, которой сейчас нет.