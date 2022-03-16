Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал, как они готовятся к Евровидению 2022 в условиях войны.

По словам Олега, группа сейчас разделилась и все участники в разных областях. Некоторые пошли в тероборону, а некоторые вместе с Псюком открыли волонтерскую организацию.

— Мы помогаем людям переезжать с горячих точек, находить жилье, ищем лекарства и делаем разную помощь, которая необходима людям, — рассказал он в эфире общенационального марафона.

Артист сказал, что они планировали снять клип на конкурсную песню Stefania, но после 24 февраля это стало невозможным.

— Приоритеты сместились. Сейчас гораздо важнее, чтобы родные люди были в безопасности, поэтому мы отправили это видео (выступление с нацотбора — Ред.). Относительно выступления, конечно, даже в этих условиях, несмотря на то, что мы пока что не вместе, мы все равно репетируем. Наше выступление будет отличаться от нацотбора, планируем разнообразить… В любом случае резервное видео мы отснимем, — сказал Олег.

Псюк сказал, что изначально их конкурсная песня просто посвящалась его маме, а сейчас — некий гимн войны.

— Мне бы хотелось, чтобы эта песня стала гимном нашей победы, а не только войны, — отметил лидер Kalush Orchestra.

Недавно стало известно, что несмотря на войну, Kalush Orchestra примет участие в Евровидении от Украины. Коллектив должен записать видео выступление в безопасном месте. Именно этот ролик будет отправлен организаторам конкурса.

Более того, по прогнозам букмекеров на Евровидение 2022, Kalush Orchestra занимает первое место.

Фото: Олег Псюк