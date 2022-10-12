Ведущая Маша Ефросинина высказалась о злорадстве россиян после масштабного ракетного обстрела Украины 10 октября. Также она сказала, какая разница между нашими народами.

Отмечает: много радости и воплей в комментариях по поводу того, что они якобы отомстили за Керченский мост. Выделила Маша и свою двоюродную сестру, которая живет в Крыму.

— Сколько праздника у россиян по поводу того, что сваи, груды камня, железа и бетона отомщены за счет смерти людей, за счет разлетающихся на куски тел детей… Знаете вы, пишушие мне мамочки из Новосибирска и качки из Нальчика, отожранные мерзкие рожи из Саратова… Знаете, в чем между нами с вами разница? Вы нытики, вы постоянно ноете, — подчеркнула Маша.

Ефросинина добавляет, россияне вечно плачут, что ничего не могу сделать и что все у них плохо, а также любят высказываться в адрес других — в особенности украинцев.

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— Вы же такие беззащитные люди. Граждане самой обоср*вшейся страны. Мы же украинцы — небольшая страна… Мы сами выбираем, как хотим жить. Выбираем правительство, защищать свои земли, как строить будущее, растить детей… Ваша страна бомбит наши города. Вы ликуете и радуетесь, попивая пивко на диване, а мы спускаемся в бомбоубежище и поем песни. Нас уничтожает ваша страна самым подлым и террористическим образом, — продолжила ведущая.

Выделила Маша и то, как сплоченно украинцы собирают деньги на помощь своим защитникам, поинтересовавшись, сделали ли то же самое россияне после объявленной частичной мобилизации.

— Вы скинулись на амуницию, оружие и на все, чтобы они не спали в свинарниках, в которых проводят сейчас дни и ночи? Ваш смех сегодня — ваша смерть завтра. Вы хотите нашей смерти, а мы — мира на своей земле. И в этом мы всегда будем отличаться. За восемь месяцев войны они не могут понять, что нас этим не запугать… Наша страна всему миру показала, что такое настоящая нация, а не известная всем хуе**я федерация, — подчеркнула Ефросинина.

Стоит выделить и футболку ведущей, в которой она записывала видеообращение — Вы — такие, мы — другие, идите на**й.