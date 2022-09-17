Юморист Максим Галкин отреагировал на включение его Министерством юстиции РФ в список иноагентов.

Артист обнародовал видеообращение, в котором сказал, что никогда не получал денежные средства от Украины, на которые якобы осуществлял политическую деятельность.

— Конечно, это не правда. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Во-вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью. Политическая сатира и юмор это то, что я делал и делаю на протяжении 28 лет. Шутил раньше над политиками 1990-х, потом начала 2000-х, сейчас над нынешними, — отметил Галкин.

Добавляет, считает своим неотъемлемым правом высмеивать то, что волнует его.

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— Что касается денежных средств с Украины, то когда выступал там лет 10 назад, тогда получал какие-то гонорары, но уже много лет ни копейки вообще ни за что не получаю… Вообще я не знаю, зачем меня толкают в политику, хотя я никогда к ней не стремился, — подчеркнул Максим.

Юморист отметил, что у него есть полное право делится своим искренним мнение, поскольку он не торгует им.

— Иноагентом я себя не считаю, но поскольку нахожусь в компании очень достойных людей, буду считать это некой наградой, — сказал Галкин.

Он добавил, что у власти РФ сейчас должны быть другие заботы, нежели борьба с ним как с иноагентом.

Напомним, что с начала полномасштабной войны юморист поддерживает Украину. 16 сентября стало известно, что Россия признала Галкина иноагентом.

Сам юморист сейчас гастролирует по миру с концертами. Весной он заявлял, что будет отдавать часть прибыли на помощь пострадавшим украинцам.