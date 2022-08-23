Российский юморист Максим Галкин вышел на сцену в сине-желтом костюме.
Артист давал концерт в Варшаве. Перед зрителями он предстал в синем пиджаке и желтых брюках. Таким образом Галкин в очередной раз продемонстрировал солидарность с нашей страной, а также с польским народом, который поддерживает украинцев в это тяжелое время.
— Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии, — написал юморист.
При окончании концерта сцена была подсвечена сине-желтыми софитами.
Пользователи сети поблагодарили Максима за концерт и поддержку Украины.
- Тонко! Талантливо! Спасибо за вечер и за поддержку Украины!
- Сотни тысяч людей, говорящих на том же языке, что и Максим Галкин, аплодируют не только его выдающемуся таланту, а его настоящим человеческим качествам.
- Это было фантастически! Смех до слез, смех сквозь слезы…. Смех, не смотря на слезы! Спасибо.
- Поляки вообще крутые! И настоящие друзья Украины!
- Спасибо за порядочность, смелость и мужество, — пишут в комментариях Галкину.
Стоит отметить, что российский юморист с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину и критикует власти РФ. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми они сразу выехали с России.
Сейчас у Галкина концерты по всему миру.