Российский юморист Максим Галкин вышел на сцену в сине-желтом костюме.

Артист давал концерт в Варшаве. Перед зрителями он предстал в синем пиджаке и желтых брюках. Таким образом Галкин в очередной раз продемонстрировал солидарность с нашей страной, а также с польским народом, который поддерживает украинцев в это тяжелое время.

— Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии, — написал юморист.

При окончании концерта сцена была подсвечена сине-желтыми софитами.

Сейчас смотрят

Пользователи сети поблагодарили Максима за концерт и поддержку Украины.

Тонко! Талантливо! Спасибо за вечер и за поддержку Украины!

Сотни тысяч людей, говорящих на том же языке, что и Максим Галкин, аплодируют не только его выдающемуся таланту, а его настоящим человеческим качествам.

Это было фантастически! Смех до слез, смех сквозь слезы…. Смех, не смотря на слезы! Спасибо.

Поляки вообще крутые! И настоящие друзья Украины!

Спасибо за порядочность, смелость и мужество, — пишут в комментариях Галкину.

Стоит отметить, что российский юморист с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину и критикует власти РФ. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми они сразу выехали с России.

Сейчас у Галкина концерты по всему миру.