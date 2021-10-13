Украинская певица Надя Дорофеева впервые рассказала, что сталкивалась с проблемами, касающимися груди. Свой пост звезда посвятила Дню без бюстгальтера.

Исполнительница призналась, что у нее есть шрам на груди. Четыре года назад в ее жизни случилась фиброаденома и операция по ее удалению.

— Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… И только недавно приняла и полюбила, — написала Дорофеева в Instagram.

Она объяснила, что фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе, которое возникает по разным причинам. Но чтобы его выявить и отследить, необходимо обратиться к специалисту.

— Регулярные чек-апы супер важны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю, — подытожила Надя.

13 октября в мире отмечают День без бюстгальтера, цель которого — обратить внимание общественности на проблему рака молочной железы у женщин. В эту дату многие отказываются от верхнего нижнего белья, кто-то делает это в рамках флешмоба, а кто-то ради удобства.

Пошаговую инструкцию о том, как правильно выбрать бюстгальтер — читайте на Фактах ICTV.