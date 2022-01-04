Перепутали Гермиону и близнецов Уизли: создатели Возвращения в Хогвартс оконфузились

Создатели специального выпуска о Гарри Поттере, который получил название Возвращение в Хогвартс, оконфузились. Они перепутали детское фото главной героини Гермионы со снимком другой актрисы.

В тот момент, когда актриса Эмма Уотсон, которая играет в серии фильмов Гарри Поттер Гермиону, делилась детскими воспоминаниями, на экране появлялись ее фотографии, среди которых внезапно оказался кадр с другой Эммой — Робертс.

Самые внимательные пользователи сети заметили грубую ошибку создателей и не стали молчать.

Также кадр, где, казалось бы, сидит маленькая Эмма Уотсон в ушках Микки Мауса, публиковала в своем Instagram Эмма Робертс еще около девяти лет назад. Сейчас под снимком актрисы идет бурное обсуждение киноляпа создателей.

Меня окончательно сбили с толку. В сети обсуждают, действительно ли это Уотсон, если Робертс публиковала фото еще 517 недель назад.

Я думала, что я единственная, кто попытался найти это фото. Оказалось, нас много.

Альтер эго Гермионы в детстве.

По вашему — какая Эмма на фото?

Так все же, кто ты на самом деле?

Казалось, что листал вечность, чтобы найти это фото. Мне нужно переоценить свое время.

Вы тоже тут после просмотра спецвыпуска о Гарри Поттере? — пишут под детским фото Эммы Робертс пользователи сети.

Ляп с детским фото Гермионы — не единственный. Также произошла путаница с близнецами Уизли — создатели перепутали имена актеров Джеймса и Оливера Фелпсов. Стоит отметить, что HBO уже исправила ошибки и похвалила внимательных фанатов.

1 января в сети презентовали спецэпизод Гарри Поттера — Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс. О чем спецвыпуск и где его посмотреть — читайте на Фактах ICTV.