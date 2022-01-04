Перепутали Гермиону и близнецов Уизли: создатели Возвращения в Хогвартс оконфузились

Создатели специального выпуска о Гарри Поттере, который получил название Возвращение в Хогвартс, оконфузились. Они перепутали детское фото главной героини Гермионы со снимком другой актрисы.
В тот момент, когда актриса Эмма Уотсон, которая играет в серии фильмов Гарри Поттер Гермиону, делилась детскими воспоминаниями, на экране появлялись ее фотографии, среди которых внезапно оказался кадр с другой Эммой — Робертс.
GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh
— ???????????????????? (@vee_delmonico99) January 1, 2022
Самые внимательные пользователи сети заметили грубую ошибку создателей и не стали молчать.
Также кадр, где, казалось бы, сидит маленькая Эмма Уотсон в ушках Микки Мауса, публиковала в своем Instagram Эмма Робертс еще около девяти лет назад. Сейчас под снимком актрисы идет бурное обсуждение киноляпа создателей.
- Меня окончательно сбили с толку. В сети обсуждают, действительно ли это Уотсон, если Робертс публиковала фото еще 517 недель назад.
- Я думала, что я единственная, кто попытался найти это фото. Оказалось, нас много.
- Альтер эго Гермионы в детстве.
- По вашему — какая Эмма на фото?
- Так все же, кто ты на самом деле?
- Казалось, что листал вечность, чтобы найти это фото. Мне нужно переоценить свое время.
- Вы тоже тут после просмотра спецвыпуска о Гарри Поттере? — пишут под детским фото Эммы Робертс пользователи сети.
Ляп с детским фото Гермионы — не единственный. Также произошла путаница с близнецами Уизли — создатели перепутали имена актеров Джеймса и Оливера Фелпсов. Стоит отметить, что HBO уже исправила ошибки и похвалила внимательных фанатов.
1 января в сети презентовали спецэпизод Гарри Поттера — Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс. О чем спецвыпуск и где его посмотреть — читайте на Фактах ICTV.