В сети презентовали спецэпизод Гарри Поттера — Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс. Первая громкая премьера 2022 года состоится 1 января.

Дата премьеры спецэпизод Гарри Поттера также 1 января.

Фильм можно посмотреть по подписке Amediateka на стриминговом сервисе OLL.TV.

Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс

В спецэпизоде собрали всеми любимых актеров вместе. Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон впервые увиделись в 2001 году во время съемок первой части Гарри Поттера. Эфе тогда было 11 лет, а Дэниелу и Руперту по 12−13. Следующие 10 лет они взрослели на глазах у всего мира. Продолжалось это до 2011 года, когда на экраны вышел финальный эпизод Гарри Поттера.

Как будто мы и не расходились! И в то же время прошла вечность, — отметила Эмма Уотсон, встретившись с ребятами на съемках нового проекта.

В спецэпизоде зрители увидят не только главных героев саги, но и много историй о том, как проходили съемки.

Также в ленту добавили ранее не опубликованные интервью.

В спецэпизоде появятся и Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Хелена Бонэм Картер, Гэри Олдман, Робби Колтрейн, Бонни Райт, Эванна Линч, Том Фелтон, Альфред Энох, Имельда Стонтон, Мэттью Льюис, Мэттью Льюис, Фелпс и Марк Уильямс.