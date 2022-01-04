Переплутали Герміону та близнюків Візлі: творці Повернення до Гоґвортсу сконфузилися

Творці спеціального випуску про Гаррі Поттера, який отримав назву Повернення до Гоґвортсу, сконфузилися. Вони переплутали дитяче фото головної героїні Герміони зі знімком іншої акторки.
У той момент, коли акторка Емма Вотсон, яка грає в серії фільмів Гаррі Поттер Герміону, ділилася дитячими спогадами, на екрані з’являлися її фотографії, серед яких раптово опинився кадр з іншою Еммою – Робертс.
GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh
— ???????????????????? (@vee_delmonico99) January 1, 2022
Найуважніші користувачі мережі помітили грубу помилку творців і не стали мовчати.
Також кадр, де, здавалося б, сидить маленька Емма Вотсон у вушках Міккі Мауса, публікувала у своєму Instagram Емма Робертс ще близько дев’яти років тому. Наразі під знімком акторки триває бурхливе обговорення кіноляпу творців.
- Мене остаточно збили з пантелику. У мережі обговорюють, чи це справді Вотсон, якщо Робертс публікувала фото ще 517 тижнів тому.
- Я думала, що я єдина, хто спробував знайти це фото. Виявилося, що нас багато.
- Альтер его Герміони в дитинстві.
- На вашу думку – яка Емма на фото?
- Так все ж таки, хто ти насправді?
- Здавалося, що гортав вічність, щоб знайти це фото. Мені треба переоцінити свій час.
- Ви теж тут після перегляду спецвипуску про Гаррі Поттера? – аишуть під дитячим фото Емми Робертс користувачі мережі.
Ляп із дитячим фото Герміони – не єдиний. Також сталася плутанина з близнюками Візлі – творці переплутали імена акторів Джеймса та Олівера Фелпсів. Варто зазначити, що HBO вже виправила помилки та похвалила уважних фанатів.
1 січня в мережі презентували спецепізод Гаррі Поттера — Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу. Про що спецвипуск та де його подивитися – читайте на Фактах ICTV.