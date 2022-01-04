Переплутали Герміону та близнюків Візлі: творці Повернення до Гоґвортсу сконфузилися

Творці спеціального випуску про Гаррі Поттера, який отримав назву Повернення до Гоґвортсу, сконфузилися. Вони переплутали дитяче фото головної героїні Герміони зі знімком іншої акторки.

У той момент, коли акторка Емма Вотсон, яка грає в серії фільмів Гаррі Поттер Герміону, ділилася дитячими спогадами, на екрані з’являлися її фотографії, серед яких раптово опинився кадр з іншою Еммою – Робертс.

Найуважніші користувачі мережі помітили грубу помилку творців і не стали мовчати.

Також кадр, де, здавалося б, сидить маленька Емма Вотсон у вушках Міккі Мауса, публікувала у своєму Instagram Емма Робертс ще близько дев’яти років тому. Наразі під знімком акторки триває бурхливе обговорення кіноляпу творців.

Мене остаточно збили з пантелику. У мережі обговорюють, чи це справді Вотсон, якщо Робертс публікувала фото ще 517 тижнів тому.

Я думала, що я єдина, хто спробував знайти це фото. Виявилося, що нас багато.

Альтер его Герміони в дитинстві.

На вашу думку – яка Емма на фото?

Так все ж таки, хто ти насправді?

Здавалося, що гортав вічність, щоб знайти це фото. Мені треба переоцінити свій час.

Ви теж тут після перегляду спецвипуску про Гаррі Поттера? – аишуть під дитячим фото Емми Робертс користувачі мережі.

Ляп із дитячим фото Герміони – не єдиний. Також сталася плутанина з близнюками Візлі – творці переплутали імена акторів Джеймса та Олівера Фелпсів. Варто зазначити, що HBO вже виправила помилки та похвалила уважних фанатів.

1 січня в мережі презентували спецепізод Гаррі Поттера — Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу. Про що спецвипуск та де його подивитися – читайте на Фактах ICTV.