Всемирно известные звезды призвали помогать украинским беженцам. Флешбом Stand Up for Ukraine в поддержку Украины запустила организация Global Citizen.

В акции приняло участие не мало звезд, которые записали видеообращения. Среди них — Селион Дион, Элтон Джон, Fall Out Boy, Maneskin, Оззи Осборн, Луис Фонси, U2, Хью Джекман, Николай Костер-Валдау, Эллен Дедженерес и многие другие.

В роликах они обратились к мировым лидерам, чтобы те помогли беженцам из Украины. Также в видео селебрити показали страшные кадры войны.

Американский певец Элтон Джон

Британский рок-певец Оззи Осборн

Итальянская рок-группа Maneskin

Американская ТВ-ведущая Элен ДеДженерес

Американский рок-музыкант Ленни Кравиц

Американская певица Кэти Перри

Ирландская рок-группа U2

Испанская певица Айтана

Американский музыкант Брюс Спрингстин

Американская рок-группа Бон Джови

Пуэрториканский певец Луис Фонси

Датский актер Николай Костер-Валдау

Украину поддерживают большое количество всемирно известных людей. Они не только освещают события в нашей стране, но и занимаются благотворительностью.

Так, например, Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали $35 млн на помощь Украине. Музыкальная метал-группа Metallica начала сбор $1 млн на помощь украинским беженцам. А британский исполнитель Стинг записал новую версию песни Russians. Прибыль от продажи композиции он пожертвует волонтерско-логистическому центру Help Ukraine Center.