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Победа точно за нами! Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута

27 января 2023, 09:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Святослав Вакарчук
Источник: Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук посетил город Бахмут Донецкой области, где точатся ожесточенные бои.

В Instagram музыкант опубликовал видеообращение, снятое рядом с главной площадью города. В ролике Вакарчук отметил, что Бахмут — непокорен.

— Мы сейчас находимся в украинском городе Бахмут. Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все другие украинские города и села – не просто герои. Это люди, которые уже вошли в историю, — подчеркнул Святослав.

Музыкант отметил, что находится рядом с украинскими защитниками — большая честь. Он пожелал каждому остаться живым и невредимым, а также вернуться победителем в свои семьи.

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— Победа точно за нами! Слава Украине! Героям Слава! — сказал Вакарчук.

Отметим, с начала полномасштабной войны артист ездит по всей Украине и поддерживает наших военных, включая самые горячие точки. Так, например, недавно Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне.

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