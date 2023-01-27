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Перемога точно за нами! Вакарчук звернувся до українців із Бахмуту

27 Січня 2023, 09:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук
Джерело: Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук відвідав місто Бахмут Донецької області, де точаться запеклі бої.

В Instagram музикант опублікував відеозвернення, зняте поруч із головною площею міста. В ролику Вакарчук зазначив, що Бахмут – нескорений.

– Ми зараз перебуваємо в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але воно нескорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут та всі інші українські міста та села – не просто герої. Це люди, які вже увійшли в історію, – наголосив Святослав.

Музикант зазначив, що перебувати поряд з українськими захисниками – велика честь. Він побажав кожному залишитися живим та неушкодженим, а також повернутися переможцем у свої сім’ї.

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– Перемога точно за нами! Слава Україні! Героям слава! – сказав Вакарчук.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни артист їздить по всій Україні та підтримує наших військових, включаючи найгарячіші точки. Так, наприклад, нещодавно Вакарчук заспівав на Антонівському мосту в Херсоні.

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