Святослав Вакарчук дал три совета, как не выгореть в условиях войны: Это спасает

Певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, как не выгореть в условиях войны. Это частая ситуация, но ее можно избежать, если прислушаться к советам артиста.

— Даже если все очень плохо — всегда начинайте свой день с позитива. Заряжайте себя тем, что дает вам персональный стимул жить — это могут быть фотографии любимых или звонки, — начал свою мысль Святослав в эфире Факты ICTV.

Артист добавил, что для него это не только семья, но и музыка.

— Второе правило — отвечать себе честно, что прямо сейчас происходит. Не тешить себя иллюзиями, что война закончится завтра или через две-три недели. Это было очень важно вначале — держать себя в тонусе и не впасть в отчаяние. Теперь мы должны перейти в продуманное существование — война будет долгой, — считает Вакарчук.

Музыкант добавил, что украинцам нужно отдавать столько, сколько можно, но не сгорать до конца. Стоит рассчитывать свои силы.

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— Третье правило работает во всех войнах и просто сложных ситуациях — как бы не было сложно, нужно тонизировать себя юмором. Парни и девушки на передовой очень много шутят — это спасает, — заявил Вакарчук.

Ранее Святослав заявлял, что ненависть к врагу является необходимым условием для победы над ним. Это также касается и войны, с которой столкнулась Украина.