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Астрологія

Это не означает конец: астролог сказала, когда украинская армия освободит Крым

22 ноября 2022, 14:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Когда освободят Крым

Самый благоприятный период для украинской армии — лето 2023 года, говорит астролог Елена Кравченко.

Она считает, что к августу возможны большие победы, в том числе и освобождение полуострова Крым.

— Но это еще не означает, что все закончилось. Будут атаки со стороны врага в октябре 2023 года, — сказала астролог.

Завершение периода военной линии для Украины, Кравченко видит только в мае 2024 года.

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Также астролог рассказала, ждать ли Украине полного блэкаута и назвала наиболее напряженный период для граждан нашей страны. Также она сказала, что в ближайшее время нам придется принимать множество сложных решений.

А в конце февраля 2023 года будет определенное разочарование среди населения.

Теги
Астрологія Війна в Україні Крым
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