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Права на показ документальных фильмов о войне в Украине продали в десятки стран мира

3 ноября 2022, 22:24
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Права на показ документальних фільмів про війну в Україні продали в десятки країн світу

Права на показ документальных фильмов Главный вокзал. Берлин, 9 жизней, Потерянный дом и Мариуполь. Неутраченная надежда продали уже в 20 стран мира.

3 ноября состоялась премьера фильма Потерянный дом на Romanian Public Television (Румыния), а через неделю канал представит румынским телезрителям фильм Главный вокзал. Берлин.

— С момента вторжения на Украину российских войск румынский народ всячески помогал всем украинцам, прибывшим к румынским границам, встречая их с величайшей теплотой и заботой, принимая их в своих домах, как своих сестер, братьев и детей.

 

TVR – Румынское национальное телевидение – показывает события разворачивающиеся драмы из Украины в различных жанрах в эфире и на сайте. На одном из каналов группы — ТВР 3 — с понедельника по воскресенье транслируются программы украинского телевидения для украинцев, нашедших защиту в Румынии.

 

Показ документальных фильмов Объединения Украинских Продюсеров — логичное продолжение этого.​ Мы всем сердцем сочувствуем людям в Украине, пытающимся продолжить жить внутри этого ужасного конфликта, — отметила Лаура Флореску, отдел кино Румынского общественного телевидения.

Также права на показы фильмов ОУП приобрели телеканалы Польши, Ирландии, Норвегии, Израиля, Португалии, Испании, Эстонии, Латвии и др.

Сейчас смотрят

Переговоры о продаже показов фильмов на другие территории продолжаются. И пока мир смотрит первые четыре фильма ОУП, съемочные команды продолжают работу над новыми проектами. Всего в работе Объединения на сегодня десять документальных фильмов и один художественный.

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