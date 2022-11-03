Права на показ документальных фильмов о войне в Украине продали в десятки стран мира

Права на показ документальных фильмов Главный вокзал. Берлин, 9 жизней, Потерянный дом и Мариуполь. Неутраченная надежда продали уже в 20 стран мира.

3 ноября состоялась премьера фильма Потерянный дом на Romanian Public Television (Румыния), а через неделю канал представит румынским телезрителям фильм Главный вокзал. Берлин.

— С момента вторжения на Украину российских войск румынский народ всячески помогал всем украинцам, прибывшим к румынским границам, встречая их с величайшей теплотой и заботой, принимая их в своих домах, как своих сестер, братьев и детей.

TVR – Румынское национальное телевидение – показывает события разворачивающиеся драмы из Украины в различных жанрах в эфире и на сайте. На одном из каналов группы — ТВР 3 — с понедельника по воскресенье транслируются программы украинского телевидения для украинцев, нашедших защиту в Румынии.

Показ документальных фильмов Объединения Украинских Продюсеров — логичное продолжение этого.​ Мы всем сердцем сочувствуем людям в Украине, пытающимся продолжить жить внутри этого ужасного конфликта, — отметила Лаура Флореску, отдел кино Румынского общественного телевидения.