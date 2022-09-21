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Вниманию российских военкоматов! Остапчук потроллил звезд-путинистов

21 сентября 2022, 12:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вниманию российских военкоматов! Остапчук потроллил звезд-путинистов
Источник: Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук потроллил звезд-путинистов после того, как в России объявили частичную мобилизацию.

В Instagram он обнародовал фото артистов, которые поддерживают или замалчивают войну в Украине, а также могут быть призваны. Среди них можно увидеть ярых путинистов Тимати, Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Баскова, Джигана.

Также Владимир посмеялся с того, что за границу они уже не успеют выехать.

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— Вниманию российских военкоматов. Была бы крутая интеграция с Aviasales, но их уже не выпустят, — написал Остапчук.

Пользователи сети оценили юмор ведущего, а также упомянули в комментариях других поклонников кровавого диктатора.

  • Еще Расторгуева забыл. Маршала алкогольных войск.
  • Лепса забыли!
  • Ларису Долину в медсестры.
  • Регину Тороденко и Влада Топалова туда же!
  • Батальйон деб**ов готов!
  • Гарика Харламова еще.
  • Как же сын Тины Канделаки?
  • А где офицер голая ср**а Тарзан?
  • Пускай первыми идут на фронт.
  • Ани Лорак в санитарки!
  • Только фотографироваться умеют. Ноги в руки и сюда. Мы вас встретим.
  • Элитна армия жмуриков, — пишут в комментариях.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ во время своего обращения о проведении фейковых референдумов.

По словам диктатора, частичной мобилизации подлежат только граждане, которые состоят в запасе, а также те, кто уже проходил службу.

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Війна в Україні Владимир Остапчук
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