Телеведущий Владимир Остапчук потроллил звезд-путинистов после того, как в России объявили частичную мобилизацию.
В Instagram он обнародовал фото артистов, которые поддерживают или замалчивают войну в Украине, а также могут быть призваны. Среди них можно увидеть ярых путинистов Тимати, Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Баскова, Джигана.
Также Владимир посмеялся с того, что за границу они уже не успеют выехать.
— Вниманию российских военкоматов. Была бы крутая интеграция с Aviasales, но их уже не выпустят, — написал Остапчук.
Пользователи сети оценили юмор ведущего, а также упомянули в комментариях других поклонников кровавого диктатора.
- Еще Расторгуева забыл. Маршала алкогольных войск.
- Лепса забыли!
- Ларису Долину в медсестры.
- Регину Тороденко и Влада Топалова туда же!
- Батальйон деб**ов готов!
- Гарика Харламова еще.
- Как же сын Тины Канделаки?
- А где офицер голая ср**а Тарзан?
- Пускай первыми идут на фронт.
- Ани Лорак в санитарки!
- Только фотографироваться умеют. Ноги в руки и сюда. Мы вас встретим.
- Элитна армия жмуриков, — пишут в комментариях.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ во время своего обращения о проведении фейковых референдумов.
По словам диктатора, частичной мобилизации подлежат только граждане, которые состоят в запасе, а также те, кто уже проходил службу.