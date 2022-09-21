Телеведущий Владимир Остапчук потроллил звезд-путинистов после того, как в России объявили частичную мобилизацию.

В Instagram он обнародовал фото артистов, которые поддерживают или замалчивают войну в Украине, а также могут быть призваны. Среди них можно увидеть ярых путинистов Тимати, Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Баскова, Джигана.

Также Владимир посмеялся с того, что за границу они уже не успеют выехать.

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— Вниманию российских военкоматов. Была бы крутая интеграция с Aviasales, но их уже не выпустят, — написал Остапчук.

Пользователи сети оценили юмор ведущего, а также упомянули в комментариях других поклонников кровавого диктатора.

Еще Расторгуева забыл. Маршала алкогольных войск.

Лепса забыли!

Ларису Долину в медсестры.

Регину Тороденко и Влада Топалова туда же!

Батальйон деб**ов готов!

Гарика Харламова еще.

Как же сын Тины Канделаки?

А где офицер голая ср**а Тарзан?

Пускай первыми идут на фронт.

Ани Лорак в санитарки!

Только фотографироваться умеют. Ноги в руки и сюда. Мы вас встретим.

Элитна армия жмуриков, — пишут в комментариях.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ во время своего обращения о проведении фейковых референдумов.

По словам диктатора, частичной мобилизации подлежат только граждане, которые состоят в запасе, а также те, кто уже проходил службу.