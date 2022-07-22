Известная украинская певица Оля Полякова призвала не раскалывать общество из-за языка, потому что это лишь подыгрывание врагу.

— Мы должны понимать, кто для нас враг. Мы знаем, кто наш враг, мы его видим, и знаем, как с ним бороться. С ним нужно воевать. А мы устраиваем срачи внутри нашего общества по разным поводам. Последний хейт – это языковой вопрос. Вы понимаете, что у нас страна, где идет война, и где люди продолжают говорить и на украинском, и на русском. Вы же видите, мы все переходим на украинский.

Даже те, кто никогда не говорил на украинском, говорят. Но раскалывать общество внутри – нужно подумать, кому это необходимо. А сейчас это происходит. Общество раскалывают, а это на руку нашим врагам, – отметила Полякова.