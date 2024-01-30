Стало известно, сколько канадский актер Киану Ривз заработал за все четыре фильма о Джоне Уике. Сейчас в разработке находится пятая часть киноленты.

Сколько Киану Ривз заработал на франшизе Джон Уик

Первый фильм Джон Уик дебютировал в 2014 году и принес звезде базовую зарплату в размере от $1 до $2 млн. За съемки во второй части Киану заплатили уже больше — от $2 до $2,5 млн.

Сколько Ривз заработал за третьего Джона Уика, точно неизвестно, однако можно сделать выводы, что больше, нежели за первые две. Бюджет франшизы неуклонно рос.

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Премьера Джона Уика 4 состоялась в марте 2023 года, и благодаря огромному увеличению бюджета он стал самым дорогим фильмом франшизы. За него Киану заработал колоссальные $15 млн.

Сроки выхода пятого фильма еще не названы, но в мае 2023 подтвердили, что он находится в разработке.