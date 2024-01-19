Голливудский актер Райан Гослинг объяснил, почему он до сих пор не показывал своим дочерям фильм Барби, в котором сыграл Кена. Картина вышла летом 2023 года и стала одной из самых успешных за весь год.

Почему Райан Гослинг не показывает детям фильм Барби

Не секрет, что актера хвалят за его игру в фильме — он харизматично сыграл Кена, а его легендарная песня I’m Just Ken получила премию Critics Choice Awards.

Сам Гослинг признался, что не знает, в каком возрасте нужно показать своим детям фильм — 10-летней Эсмеральде и 8-летней Амаде.

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— Я не знаю, стоит ли им смотреть на своего отца в роли Кена, и в каком возрасте это лучше сделать. Это становится довольно безумным. Но они видели отрывки картины, и однажды пришли на съемки, когда снимался в музыкальной сцене, — заявил Райан.

Роль Кена была очень успешной для Гослинга — многие критики считают, что это была одна из самых сильных ролей 2023 года.

Еще в 2022 году Гослинг рассказал, почему согласился сниматься в Барби — как оказалось, артиста задел сценарий фильма. Перед тем как согласиться, актер решил все обдумать, и выйдя на улицу увидел куклу Кена и раздавленный лимон. Похоже, это был знак. Сам же Райан признался, что играть пластиковую куклу намного сложнее, чем убийцу или наемника.