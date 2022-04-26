Певица Светлана Тарабарова рассказала, как отреклась от родного дяди из России.

Младший брат мамы артистки живет в РФ. Мужчина вырос в Херсоне, как и сама Светлана. Когда российские захватчики зашли в город и обстреливали его, он написал сестре исполнительницы слова поздравления.

— Когда обстреливали Херсон, были бои за Антоновский мост, когда весь город был напуган от этих выстрелов, моя сестра писала мне, что у нее дрожат окна и она не знает куда бежать, — рассказала Тарабарова.

Она отметила, что в этот момент их дядя написал сестре Гале СМС: — Галя, наконец-то вас освободят от этих нацистов. На что она ответила: — Юра, ты может не знаешь, но у нас нет неонацистов, и это Россия напала, это вторжение, это вы убиваете, это вы стреляете. Мы очень хорошо жили, и вы это знаете.

— Каждое лето дядя Юра приезжал в Херсон и радовался, что у нас много деревьев и все так замечательно. Такая украинская земля. Ему промыли мозг полностью. Три дня моя сестра скидывала ему правдивые видео, мы всей семьей пытались… У меня не хватило сил и я сказала, чтобы она его заблокировала, но сначала послала, — отметила Тарабарова.

Артистка отметила, что ее мама воспитывала своего брата, поскольку они сироты.

— Моя мама сказала — заблокируй его, удали СМС. Мы забудем об этом человеке. У нас слово мамы закон, — подчеркнула Светлана.

Ранее Светлана Тарабарова рассказала о своей деятельности во время войны в Украине и создании песни Close the sky в бомбоубежище. Сейчас певица вместе с детьми находится на Западной Украине.

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Фото: Светлана Тарабарова