В ночь на 10 января в Лос-Анджелесе состоялась 79-я ежегодная церемония вручения премии Золотой глобус. Мероприятие проходило в отеле Beverly Hilton с соблюдением всех карантинных ограничений.

Список победителей премии Золотой глобус 2022:

Лучший фильм (драма) – Власть пса

Лучший фильм (мюзикл или комедия) – Вестсайдская история

Лучший актер в драматическом фильме – Уилл Смит – Король Ричард

Лучшая женская роль в драматическом фильме – Николь Кидман – Быть ​​Рикардо

Лучший актер в фильме (мюзиклы или комедии) – Эндрю Гарфилд – Тик, тик… БУМ!

Лучшая женская роль в фильме (мюзиклы или комедии) – Рэйчел Зеглер – Вестсайдская история

Лучший актер второго плана – Коди Смит-Макфи – Власть пса

Лучшая женская роль второго плана – Ариана ДеБоуз – Вестсайдская история

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – Хитрости

Лучшая роль актера в телесериале (мюзикле или комедии) – Джейсон Судейкис – Тед Лассо

Лучшая роль актрисы в телесериале (мюзикле или комедии) – Жан Смарт – Хитрости

Лучшая роль актера в драматическом сериале – Джереми Стронг – Наследники

Лучшая роль актрисы в драматическом сериале – Мишель Родригес – Поза

Лучший драматический сериал – Наследники

Лучшая роль актрисы второго плана – Сара Снук — Наследники

Лучшая роль актера второго плана – О Ен Су — Игра в кальмара

Стоит отметить, что премия Золотой глобус проходила в обновленном формате: без традиционного гламура, СМИ и красной дорожки. А из-за ряда скандалов телеканал NBC отказался вести прямую трансляцию мероприятия.

Голливудская ассоциация иностранной прессы подверглась сильной критике из-за того, что в организации работают примерно 100 человек, среди которых нет ни одного чернокожего. Также обвинения касались дорогих подарков, которые могут получать члены ассоциации, а это может повлиять на конечный результат.

Напомним, что премия Золотой глобус вручается с 1944 года за кино- и телефильмы. Присуждение Золотого глобуса начинает сезон разных наград кино и телеиндустрии. Награждение проходит после голосования с участием 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Источник: Golden Globe Awards