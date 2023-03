Орландо Блум исполнил народную ирландскую песню в одном из пабов в честь Дня святого Патрика. Так, это произошло в баре The Alma в Виндзоре, где слушатели оценили вокальные данные звезды кино.

Орландо появился в Англии не случайно – он приехал на похороны отца своего друга.

В паб пришел расслабиться – Блум вышел на сцену, и хриплым голосом спел классическую ирландскую песню She Moved Through the Fair.

Сейчас смотрят

Это произошло спустя месяц после интервью актера, где он заявил, что отношения с Кэти Перри бывают очень, очень, очень сложными. Ранее были слухи о том, что звездна пара собирается расходиться, но эти догадки от инсайдеров и пользователей сети не подтвердились.

Напомним, что Орландо Блум поддерживает Украину на фоне войны. В конце зимы 2023 стало известно, что он встречался с беженцами в Молдове. Актер добавил, что многие дети не понимали, почему они должны были покинуть свои дома.