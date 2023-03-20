Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Орландо Блум спел в одном из пабов Англии в честь Дня святого Патрика

20 марта 2023, 11:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Орландо Блум
Источник: Depositphotos

Орландо Блум исполнил народную ирландскую песню в одном из пабов в честь Дня святого Патрика. Так, это произошло в баре The Alma в Виндзоре, где слушатели оценили вокальные данные звезды кино.

Орландо появился в Англии не случайно – он приехал на похороны отца своего друга. 

В паб пришел расслабиться – Блум вышел на сцену, и хриплым голосом спел классическую ирландскую песню She Moved Through the Fair.

Сейчас смотрят

Это произошло спустя месяц после интервью актера, где он заявил, что отношения с Кэти Перри бывают очень, очень, очень сложными. Ранее были слухи о том, что звездна пара собирается расходиться, но эти догадки от инсайдеров и пользователей сети не подтвердились. 

Напомним, что Орландо Блум поддерживает Украину на фоне войны. В конце зимы 2023 стало известно, что он встречался с беженцами в Молдове. Актер добавил, что многие дети не понимали, почему они должны были покинуть свои дома.

Читайте также:
Орландо Блум спел в одном из пабов Англии в честь Дня святого ПатрикаОтвратительно: Кэти Перри назвала самую раздражающую привычку Орландо Блума

Теги
День святого Патрика Орландо Блум
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь