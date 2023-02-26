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Орландо Блум встретился с беженцами в Молдове и рассказал, что чувствуют украинцы

26 февраля 2023, 11:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Орландо Блум
Источник: Depositphotos

Голливудский актер Орландо Блум встретился с украинскими беженцами. Артист рассказал, что чувствуют те, кто бежит от ужасов войны.

Так, Орландо встретился с украинцами в Молдове в 2022 году.

— В прошлом году я посетил Молдову и встретился с детьми и семьями, бежавшими от жестокой войны в Украине. Я разговаривала с матерями — и страх и неуверенность, которые они чувствовали, были так ощутимы, — рассказал артист.

Блум добавил, что многие дети не понимали, что такое война и почему они должны покинуть свои дома, оставив прежнюю жизнь. Также артист заявил, что мир должен сделать все, чтобы война не украла у нового поколения их будущее.

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— Когда семьи пересекали границу, они отчаянно искали передышку и безопасное место для своих детей. Война в Украине лишила детей многих вещей — дней рождения, образования, времени, проведенного с семьей и друзьями, — добавил актер.

Не только Орландо помогает нашим детям за рубежом. Весной 2022 года Анджелина Джоли посетила детей-беженцев в Риме. Там будущее поколение лечится и борется за свою жизнь.

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