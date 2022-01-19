Американская певица Кэти Перри рассказала, что раздражает ее в возлюбленном, актере Орландо Блуме.

По словам артистки, даже в их идеальном союзе есть моменты, которые раздражают. Она призналась, что Орландо одержим чистотой ротовой полости и постоянно пользуется зубной нитью.

Ей импонирует то, что возлюбленный следит за чистотой рта, однако он оставляет зубную нить буквально по всему дому.

— Он любит пользоваться зубной нитью, и слава Богу, потому что некоторые партнеры этого не делают, и это отвратительно, — сказала Кэти.

Однако призналась, что находит нити на краю своей кровати, в машине и на кухонном столе. Кроме того, Перри сказала, что корзины для мусора стоят повсюду.

Исполнительница рассказала, что пыталась отучить от этой привычки Орландо, однако ничего не получилось.

Других раздражающих привычек Блума артистка не назвала. Кроме того, недавно актер отметил 45-летие, и Кэти трогательно поздравила Орландо с днем рождения.

Трогательное послание отцу своей дочери артистка оставила в Instagram. Она отметила, что Блум добрый, глубокий, сильный и сексуальный. Также Перри назвала его своим компасом и сказала, что он приносит много радости.

Напомним, что пара вместе с 2016 года. В 2019 году Блум сделал Перри предложение стать его женой, и в августе 2020 года у них родилась дочь Дэйзи Дав.