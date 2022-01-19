Американская певица Кэти Перри рассказала, что раздражает ее в возлюбленном, актере Орландо Блуме.
По словам артистки, даже в их идеальном союзе есть моменты, которые раздражают. Она призналась, что Орландо одержим чистотой ротовой полости и постоянно пользуется зубной нитью.
Ей импонирует то, что возлюбленный следит за чистотой рта, однако он оставляет зубную нить буквально по всему дому.
— Он любит пользоваться зубной нитью, и слава Богу, потому что некоторые партнеры этого не делают, и это отвратительно, — сказала Кэти.
Однако призналась, что находит нити на краю своей кровати, в машине и на кухонном столе. Кроме того, Перри сказала, что корзины для мусора стоят повсюду.
Исполнительница рассказала, что пыталась отучить от этой привычки Орландо, однако ничего не получилось.
.@katyperry reveals Orlando Bloom’s worst habit and we’re shook… ???????? pic.twitter.com/FTe4IGiTfh
— Heart (@thisisheart) January 17, 2022
Других раздражающих привычек Блума артистка не назвала. Кроме того, недавно актер отметил 45-летие, и Кэти трогательно поздравила Орландо с днем рождения.
Трогательное послание отцу своей дочери артистка оставила в Instagram. Она отметила, что Блум добрый, глубокий, сильный и сексуальный. Также Перри назвала его своим компасом и сказала, что он приносит много радости.
Напомним, что пара вместе с 2016 года. В 2019 году Блум сделал Перри предложение стать его женой, и в августе 2020 года у них родилась дочь Дэйзи Дав.