Орландо Блум виконав народну ірландську пісню в одному з пабів на честь Дня Святого Патрика. Так, це сталося в барі The Alma у Віндзорі, де слухачі оцінили вокальні дані зірки кіно.

Орландо з’явився в Англії не випадково – він приїхав на похорон батька свого друга.

У паб він прийшов розслабитися – Блум вийшов на сцену, і хрипким голосом заспівав класичну ірландську пісню She Moved Through the Fair.

Це сталося через місяць після інтерв’ю актора, де він заявив, що стосунки з Кеті Перрі бувають дуже, дуже, дуже складними. Раніше були чутки про те, що зоряна пара збирається розходитися, але ці здогадки від інсайдерів і користувачів мережі не підтвердилися.

Нагадаємо, що Орландо Блум підтримує Україну на тлі війни. Наприкінці зими 2023 року стало відомо, що він зустрічався з біженцями в Молдові. Актор додав, що багато дітей не розуміли, чому вони повинні були покинути свої будинки.