Телеведущие Нового канала Сергей Притула, Леся Никитюк и Александр Педан поделились планами на новогодние и рождественские дни.

Сценарий ведущего шоу Хто зверху? и Дети против звезд Сергея Притулы на праздники — уже настоящая традиция, которая повторяется из года в год. Новый год он отмечает дома с семьей, период до Рождества, где-то три дня — с друзьями в Карпатах, а именно Рождество — у мамы в Збараже.

— Этот год не исключение. В новогоднюю ночь буду дома с женой и детьми. Еще обещали приехать к нам кумовья с детьми. Будет семейная домашняя атмосфера с застольем, музыкой, играми, подарками. На Рождество к маме приезжает также мой брат с семьей, наши двоюродные братья с женами и моя крестная. Там такое семейное гнездышко, где мы все кучкуемся, — смеясь сказал Притула.

Леся Никитюк рассказала, что у нее пока что планов нет, планирует решать с помощью монетки.

— Либо дома, либо во дворе. Кстати, я так часто принимаю решения. Я же Весы по гороскопу, и часто не могу определиться. Поэтому бросаю монетку и действую в зависимости от того, что выпадет, – призналась телеведущая.

Новогодние и рождественские праздники Александр Педан проведет в семейном кругу. Ведущий признался, что даже отказался от работы, поскольку хочет побыть с женой и детьми.