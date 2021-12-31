Сегодня, 31 декабря, весь мир будет праздновать Новый год 2022. Как положено, все подводят итоги уходящего года, благодарят его и надеются на лучшее в следующем. Звезды шоу-бинеса не исключение.

Модель и актриса Даша Астафьева поблагодарила 2021 год за старую и новую себя, за близких и своих четверолапых друзей.

— Больше всего хочу поблагодарить те сердца, которые поверили и сделали смелые шаги. Такие люди зарождают бесстрашие и сумасшедшее желание жить. Благодарю и прощай. 2022… Я хочу тебя. Ребята, будьте счастливы! Люблю вас и благодарю за все, — подвела итоги Даша.

Актер Тарас Цымбалюк не был многословным. Мужчина опубликовал селфи, на котором продемонстрировал свой пресс.

— Ну что, друзья… С наступающим, — подписал он кадр.

Телеведущий Владимир Остапчук отметил, что для него 2021 год был прекрасным, однако они с женой Кристиной все же ждут 2022.

Певица Анна Седокова поделилась фото в балаклаве, описав его как настрой на 2022. Артистка сказала, что 2021 год был сложным.

— Этот год забрал у меня два очень важных для меня… Самого любимого человека и любимую собаку. Этот год был жесток. Значит нужно становиться жестче. Я не обижаюсь. Я иду дальше. 2022. Я готова. Мы все готовы, — написала она в Instagram.

Рэп-исполнителница Alyona Alyona совсем недавно рассекретила личность своего парня и вот, 2021 год она провожает в его объятиях.

Артистка отметила, что этот год перевернул ее жизнь с ног на голову, подкинул множество разных испытаний и жизненных экзаменов, однако она благодарна за то, что нашла любовь всей своей жизни.

— Крутой год… Я искренне желаю, чтобы 2022 был еще круче для нас всех. Сегодня мы с Денисом поздравляем вам вдвоем и желаем всех двойную дозу счастья, здоровья, эмоций… Любим вас и очень крепко обнимаем! Целуем, с наступающим Новым годом, — написала Alyona Alyona.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук поделился фото, сделанным в кругу детей, отметив, что они и музыка — это лучшее, что может быть.

— С Новым годом! Пусть сбудутся все ваши мечты, — подписал он кадр.

Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина подводит итоги уходящего года на берегу Атлантического океана, где находится вместе с мужем и детьми.

— Благодарю вселенную за такой поучительный год, за здоровых родных, прекраснейшую команду, массу приключений, чудесных бизнес-партнеров. Искренне желаю всем достойно завершить год и куда более продуктивно и счастливо провести следующий. И как поет классик: Не скучай, витамин D получай, — написала Ирина.

Поздравили с наступающим и семья ведущего Анатолия Анатолича. Мужчина отметил, что этот год был прекрасен, однако следующий будет еще лучше.

Певица MamaRika вместе с мужем Сергеем также благодарны уходящему году, ведь он подарил им сына.

— На этих фото самое лучшее, что случилось со мной не только за последний год, но и за всю жизнь. Люблю тебя до неба и обратно, — кратко подписала семейное фото артистка.

Политик Роман Грищук пожелал всем мира и уважения друг к другу.