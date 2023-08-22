Александр Пономарев, Михаил Хома (Dzidzio), Тарас Тополя из Антител и Никита Алексеев (Alekseev) выпустили новую песню под названием Миліша. Она была написана еще до начала полномасштабного вторжения.

Автором слов и музыки является Пономарев — именно к нему присоединились другие звездные артисты. Квартет исполнил песню о любимой женщине, которая среди всех остальных самая милая.

Сам Пономарев заявил, что планировал выпустить работу еще в начале весны 2022-го.

— Встречался с одним нашим известным военным командиром, показал новую песню. Я рассказал ему, что планировал релиз на 1 марта прошлого года. Он ответил, что ее нужно срочно выпускать, потому что у нас в Украине сейчас очень много разводов, а нужно, чтобы было больше свадеб! Спасибо за толчок, Свят! — заявил композитор.

Пользователи сети уже оценили работу украинских музыкантов:

Спасибо за замечательную песню, такие приятные эмоции вызывает.

Замечательная песня, так легкая, мелодичная и от души и для души!

Дорогие ребята, искренняя благодарность и низкий поклон за то, что в такое трудное время имеете в душе любовь и несете ее людям.

Очередной шедевр от Александра! Тарас Тополя своим пением коснулся сердца … Все ребята непревзойденные.

Не исключено, что именно эту песню исполнит Тарас Тополя в Крыму. Напомним, что Антитела анонсировали концерт в Ялте в 2024 году — артисты даже начали продажу билетов, цены на которые начинаются от 900 грн.