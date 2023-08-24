Украинский певец и солист группы Антитела Тарас Тополя оригинально поздравил украинцев с Днем Независимости — он поделился стихом, который сочинил в честь праздника.
В Instagram он опубликовал видео, в котором читает свой стих. В ролике артист красуется в темно-зеленой вышиванке с белым орнаментом с птицами и различной растительностью.
Хтось вдягне форму, ту що вчора нову придбав за бойові.
І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі ордени,
Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.Хтось на три дні розпустить офіс,
Змістить дедлайни і зум кол,
Хтось сам не вийде на роботу
І вимкне тихо телефон.Хтось усю ніч буде в дорозі,
Щоб встигнути у перший ряд,
А хтось повірити невзмозі
На Бєлгород пальне снаряд.Хтось вип‘є віскі і заплаче
Порушивши устав, наказ,
Хтось витре сопельки малечі
І вишиванку вдягне вперший раз.І всі, подякувавши Богу,
Мільйони соколів, синиць, горобенят,
Щоб святкувати перемогу
Всі злетимося на парад.
Там буде слава і пошана
Там буде гордість, сила, честь
Там буде совість, будуть рани,
Там буде щит і буде меч.
Там будуть жовто-сині очі,
Там буде радість, буде гнів.
Там крокуватимуть до ночі
Шеренги доньок і синів.
Тих, що боролися, як вміли
І виграли фінальний бій
Тих, що не стали на коліна
Перед ордою холуїв.
Ми станем на коліно, звісно,
Лиш перед тими, хто вже на щиті
Пішли Героями у небо чисте,
І дивляться на нас згори.
Ми схилим голови донизу
Під прапором над нами впоперек
У шану тим, хто дав нам візу
В майбутнє, оплативши чек.
Ціною власного здоров‘я,
Життя ціною, що її
У світі вище не існує
Існує борг, де всі ми — боржники.
Я знаю, так воно і буде
Все, що у цих рядках сказав
І разом ми її здобудем
Цю Перемогу, бо вже час настав.
Бо Незалежність це найперше – Люди
Народ, об’єднаний у сплав,
А на параді клаптик на газоні
Тобі давно забронював.
Тарас посвятил свою работу победе Украины в этой трудной войне и параде, на котором украинцы будут чтить память тех, кто отдал жизнь за свободное небо.
Пользователи сети оценили творчество Тополи:
- Ой как мощно, слезы катятся, спасибо Тарас за такие слова.
- Мечтаю услышать это стихотворение в следующем году в этот же день Независимости Украины, в нашей Украине, свободном государстве.
- Слава Украине и ее защитникам из всех веков на все века!
- Спасибо. Плачу. Невероятно.
Напомним, что Тарас вместе со своей музыкальной группой с первых дней войны защищает Украину с оружием в руках. За заслуги, участников Антитела наградили медалями за оборону города-героя Харькова. Артисты проделали немало работы в городе, показав пример братьям по оружию, как нужно служить.