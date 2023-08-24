Украинский певец и солист группы Антитела Тарас Тополя оригинально поздравил украинцев с Днем Независимости — он поделился стихом, который сочинил в честь праздника.

В Instagram он опубликовал видео, в котором читает свой стих. В ролике артист красуется в темно-зеленой вышиванке с белым орнаментом с птицами и различной растительностью.

Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,Хтось вдягне форму, ту що вчора нову придбав за бойові.І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі ордени,Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.Хтось на три дні розпустить офіс,Змістить дедлайни і зум кол,Хтось сам не вийде на роботуІ вимкне тихо телефон.Хтось усю ніч буде в дорозі,Щоб встигнути у перший ряд,А хтось повірити невзмозіНа Бєлгород пальне снаряд.Хтось вип‘є віскі і заплачеПорушивши устав, наказ,Хтось витре сопельки малечіІ вишиванку вдягне вперший раз.І всі, подякувавши Богу,Мільйони соколів, синиць, горобенят,Щоб святкувати перемогуВсі злетимося на парад.

Там буде слава і пошана

Там буде гордість, сила, честь

Там буде совість, будуть рани,

Там буде щит і буде меч.

Там будуть жовто-сині очі,

Там буде радість, буде гнів.

Там крокуватимуть до ночі

Шеренги доньок і синів.

Тих, що боролися, як вміли

І виграли фінальний бій

Тих, що не стали на коліна

Перед ордою холуїв.

Ми станем на коліно, звісно,

Лиш перед тими, хто вже на щиті

Пішли Героями у небо чисте,

І дивляться на нас згори.

Ми схилим голови донизу

Під прапором над нами впоперек

У шану тим, хто дав нам візу

В майбутнє, оплативши чек.

Ціною власного здоров‘я,

Життя ціною, що її

У світі вище не існує

Існує борг, де всі ми — боржники.

Я знаю, так воно і буде

Все, що у цих рядках сказав

І разом ми її здобудем

Цю Перемогу, бо вже час настав.

Бо Незалежність це найперше – Люди

Народ, об’єднаний у сплав,

А на параді клаптик на газоні

Тобі давно забронював.